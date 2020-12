We zullen niet veel kunnen doen deze kerstvakantie. Maar toch zijn er hier en daar wel mogelijkheden voor een fijne uitstap. Zo kan je vanaf morgen naar een tentoonstelling over Lego. En niet zomaar één. Dirk Denoyelle is een echte Lego-kunstenaar. En nu stelt hij zijn werken tentoon. En dat op een zeer bijzondere locatie, de Handelsbeurs in Antwerpen. Herman Verbruggen mocht de tentoonstelling officieel openen.