Voorverkoop Tomorrowland gaat zaterdag (echt) van start

Tomorrowland begint zaterdag met zowel de Belgische als wereldwijde voorverkoop van tickets voor de zestiende editie, die plaatsvindt van 17 tot 19 en van 24 tot 26 juli in De Schorre in Boom. Eerder ging wel al de voorverkoop voor omwonenden en de verkoop van de Global Journey reis- en ticketcombinaties van start, maar de meeste festivalgangers zullen pas zaterdag proberen een plek op het populaire dancefestival proberen te bemachtigen.

Naar alle verwachting zal ook deze editie van Tomorrowland vlot uitverkopen, wat opnieuw 400.000 bezoekers zou betekenen over twee weekends heen. De affiche wordt pas later stap voor stap onthuld, maar de organisatie lichtte de voorbije dagen wel al een tipje van de sluier. Zo zijn de stage hosts van de verschillende podia al bekend: onder meer Carl Cox, Netsky en Robin Schulz verzorgen een of meerdere avonden deprogrammatie van een podium - en zijn er allicht ook zelf te zien.

Thema The Reflection of Love

Het thema waarin het festival wordt ondergedompeld, is 'The Reflection of Love'. Tickets zijn beschikbaar vanaf 105,5 euro (dagticket) of 249 euro (combi). Alleen wie zich vooraf registreerde via zijn persoonlijke Tomorrowland-account, kan zaterdag effectief meedingen voor tickets. Om 11 uur start de Belgische voorverkoop, om 17 uur de algemene. Op 1 februari gaat nog een laatste deel van de tickets in voorverkoop.