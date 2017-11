Voorwaardelijke schorsing en geldboete voor Laszlo Bölöni

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft Laszlo Bölöni een voorwaardelijke schorsing en dito geldboete opgelegd.

Het gaat om een schorsing van 2 weken en een geldboete van 2500 euro met uitstel. Hij kreeg die opgelegd na de scheldtirade aan het adres van scheidsrechter Bram Van Driessche. Volgens het Bondsparket trok Bölöni de integriteit van de scheidsrechter in twijfel. Het is niet de eerste keer dat Bölöni in aanvaring komt met Van Driessche.