Voorzitter Vlaams Belang verhuist naar Schoten

Tom Van Grieken, de voorzitter van Vlaams Belang, gaat bij de verkiezingen van volgend jaar de lijst van zijn partij trekken in de gemeente Schoten.

Van Grieken woont nu nog in Mortsel en zit daar ook in de gemeenteraad. Maar hij verhuist dus naar Schoten. De jongste partijvoorzitter van het land noemt zijn verhuis geen strategische zet. Al scoorde Vlaams Belang in het verleden al vaak uitstekend in de gemeente ten noordoosten van Antwerpen. Onder wijlen Marie-Rose Marel behaalde het VB toen meer dan een derde van de stemmen. Van zo'n score durft Van Grieken niet dromen. Hij wil wel beter doen dan de 13 procent die de partij bij de vorige verkiezingen haalde.