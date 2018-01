Vorig jaar 36 UFO's gespot in Antwerpen

In de provincie Antwerpen zijn in 2017 de meeste UFO's gespot. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Belgisch Meldpunt voor UFO's.



Het meldpunt heeft de voorbije 12 maanden 132 meldingen ontvangen, waarvan 36 in het Antwerpse. In 2016 lagen de cijfers hoger, toen werd de organisatie 148 keer gecontacteerd voor vreemde luchtverschijnselen. De zomermaanden zijn naar jaarlijkse gewoonte de beste maanden, want dan worden heel wat onbekende vliegende objecten gezien. Of het dan ook echt om buitenaardse ruimtetuigen gaat, is niet altijd duidelijk.

(Foto : Pixabay)