Vorig jaar 4 ongevallen met spookrijders op autostrade in Antwerpen

Het aantal ongevallen met een spookrijder is gestegen vorig jaar. In meer dan 1 op 3 gevallen was de spookrijder onder invloed van alcohol. In Antwerpen noteerde men 4 ongevallen met een spookrijder. In Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams Brabant 2 per provincie.

Deze ongevallen zijn 10 keer dodelijker dan alle ongevallen. In 1 ongeval op 5 sterft de spookrijder. Dit zijn enkele resultaten van een nieuwe statistische analyse van Vias institute op basis van de onlangs gepubliceerde cijfers van de FOD Economie.

In 2016 was er op de autostrades in de provincie Antwerpen maar één ongeval met een spookrijder, vorig jaar 4. Dat is het hoogste aantal sinds 2005.

(bron : VIAS)