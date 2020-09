Vorige week vier dagen met meer dan 1.000 besmettingen

Tussen 8 en 14 september waren er gemiddeld 978 nieuwe coronabesmettingen per dag, dat is een toename met 74 procent ten opzichte van de week voordien. Zo is vrijdag gezegd op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum en Sciensano. In die periode waren er ook vier dagen met meer dan 1.000 besmettingen. Ook de ziekenhuisopnames blijven verder stijgen.

"Aan dit tempo verdubbelt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames om de acht à negen dagen, enkele dagen geleden was dat nog om de twaalf dagen", klinkt het bij viroloog Steven Van Gucht. In de week tussen 8 en 14 september waren er ook vier dagen met meer dan 1.000 besmettingen. Op maandag 14 september werden zelfs 1.625 bevestigde gevallen vastgesteld.

De meeste besmettingen vinden nog plaats bij twintigers, maar de virologen zien een toename in alle leeftijdsgroepen. "Het aantal bevestigde gevallen bij kinderen en jongeren tussen de 10 en de 20 jaar is de afgelopen periode verdubbeld, ook bij 60-plussers zijn er dubbel zoveel besmettingen", aldus Steven Van Gucht.

Ook de ziekenhuisopnames gaan er fors op vooruit. In de periode tussen 8 en 14 september waren er gemiddeld 39 opnames per dag, dat is een stijging van 75 procent in vergelijking met de week ervoor. De meeste opnames waren er in Brussel en Antwerpen.

De sterftecijfers blijven fluctueren rond twee à drie per dag. "De toenemende ziekenhuisopnames hebben op dit moment nog geen invloed op de sterftecijfers, dat is het lichtpuntje vandaag", aldus Van Gucht.

Afgelopen periode werden er meer dan 30.000 coronatests per dag uitgevoerd. Daarvan had 3,2 procent een positief resultaat. Twee weken geleden testte nog 2,5 procent van de mensen die een test lieten doen positief. Volgens Van Gucht is het dan ook duidelijk dat het virus meer circuleert dan vorige weken. "Stop de verspreiding van het virus: draag een mondmasker, beperk je contacten en blijf thuis als je je niet goed voelt", besluit Van Gucht.

Hoe de situatie in Antwerpen-stad en de districten evolueert is niet helemaal duidelijk: boven de duizend gevallen zijn er geen precieze cijfers meer.

Antwerpen 1100

Boom 54

Schoten 38

Mortsel 30

Edegem 26

Brasschaat 25

Zwijndrecht 22

Kapellen 20

Zoersel 18

Niel 17

Brecht 15

Essen 15

Wuustwezel 15

Aartselaar 14

Kontich 14

Rumst 14

Wijnegem 13

Schilde 13

Hemiksem 11

Stabroek 9

Kalmthout 9

Borsbeek 9

Schelle 8

Hove 8

Zandhoven 7

Wommelgem 6

Boechout 6

Malle 5

Ranst 5

Lint 2

