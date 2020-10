Het lijkt vreemd, maar in het landelijke Zoersel zou een jongerenbende actief zijn - de Sint-Antoniusgang. Of het gaat om een echte bende is niet duidelijk maar in ieder geval hebben een aantal 13 tot 14 jarigen heel wat schade aangericht aan de sporthal van Volleybalclub Amigos in Zoersel. De Zoerselse burgemeester wil snel ingrijpen.