Vormsels en communies tussen Pasen en Pinksteren alvast in Antwerpen uitgesteld

De eerste communievieringen en vormsels die tussen Pasen, 12 april, en Pinksteren, 31 mei, gepland staan, worden alvast in het bisdom Antwerpen uitgesteld. De Antwerpse bisschop Johan Bonny meldt dat de vormsels en communies in die periode worden uitgesteld.

De woordvoerder van kardinaal Johan De Kesel wijst erop dat er in de bisdommen nog overlegd wordt, en dat er maandag of dinsdag hierover een gemeenschappelijke communicatie volgt. 'Als we een mooie viering willen met drie generaties samen, moeten we wachten tot na de coronacrisis', zegt de Antwerpse bisschop Bonny. 'Als het nog in juni kan, doen we het dan, anders is het na de grote vakantie. Maar we gaan geen jaar overslaan.' Vorige week, nog voor de verlenging van de maatregelen tegen corona dus, was bij de Belgische bisschoppenconferentie te horen dat de richtlijnen van de overheid afgewacht werden.

Vrijdag verlengde de Nationale Veiligheidsconferentie de maatregelen tot 19 april, met een mogelijke verlenging tot 3 mei. Met Pasen staat de belangrijkste periode uit het kerkelijk jaar voor de deur. 'Die vieringen kunnen allemaal niet plaatsvinden', erkent Bonny. Over de communies en vormsels zegt Bonny dat, na de afkondiging door de overheid van vrijdag, 'wij beslist hebben dat die tussen Pasen en Pinksteren niet zullen kunnen doorgaan'. Bij de bisschoppensynode is te horen dat het 'nog iets te voorbarig' is om te zeggen wat de beslissing wordt van de hele Belgische Kerk.

