VIDEO: Vos op jacht in Kapellen

Mooie nachtelijke beelden van een vos die rondzwerft in Kapellen... Eddy Leyssens uit Hoogboom had gehoord van een buur dat een vos achter de kippen aan zat... Hij was zelfs enkele kippen kwijt na het bezoek van de hongerige vos. Eddy leyssens vond het een intrigerend verhaal en was erop gebrand om die kippendief op beeld te krijgen en dat lukte hem wonderwel vorige nacht... rond half vijf. Of Reintje deze keer ook slachtoffers heeft gemaakt bij de kippen, dat is ons niet bekend. Maar mooie beelden... dat zijn het wel.