Vouchers om geannuleerde vlucht te compenseren kunnen alleen met instemming klant

De sector van het luchthaven-vervoer voelt zich vergeten door de overheid. De sector is ingedeeld bij de taxibedrijven en mag dus blijven rijden. Maar de chauffeurs hebben geen klanten meer want de luchthavens zijn zo goed als dicht en aan een gewone taxistandplaats mogen ze geen klanten oppikken. Zowat 3.000 chauffeurs zitten met de handen in het haar.