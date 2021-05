Nieuws Vraag naar koten boomt: "Ze zoeken met vrienden om gezellig samen te zitten"

Krijgen we volgend academiejaar meer kotstudenten dan ooit? De verhuurders van de koten verwachten alvast van wel, want de vraag is enorm. Na meer dan een jaar zonder studentenleven, lijkt iedereen dat nu in te willen halen. En opvallend: heel wat studenten zoeken nu samen met enkele vrienden samen een kot. Want nog eens alleen op een kamer zitten, daar heeft geen enkele student zin in.