Dringende vraag om quarantaine op school aan te passen: "Wie ziek is blijft thuis, anderen niet"

Dat de quarantaineregels worden herbekeken is dringend nodig, stellen de onderwijskoepels. De GO! scholengroep in Antwerpen pleit er voor quarantaine helemaal af te schaffen. Wie ziek is blijft thuis, wie geen symptomen heeft moet naar school kunnen komen. Want de regels zoals ze nu zijn blijven opvolgen is onhoudbaar.