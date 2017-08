Vraag van de dag : Moeten we wapens kunnen bezitten om ons te beschermen?

"Mensen moet vrij een wapen kunnen bezitten om zichzelf en anderen te beschermen? Dat is de vraag die Jong VLD op zijn Facebook heeft gepost.

Jerry Van Echelpoel, van Jong VLD Schilde - 's Gravenwezel, diende deze stelling in voor hun zomercongres dit weekend. We hadden de Jong-Vld'er aan de lijn waar hij al meteen zijn stelling afzwakte. "het is geen voorstel, maar een denkpiste. Als liberaal willen we over allerhande thema's nadenken ook controversiële, het is dus niet meer dan een denkoefening".

Opvallend is wel dat mensen die akkoord zijn met de stelling een hartje moeten plaatsen, wie niet akkoord is een vewonderd gezichtje.

(foto en bron : Facebookpagina Jong VLD)