Nieuws Vrachtverkeer dendert door dorpskernen - Grootschalige politiecontrole

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De lokale en federale politie houden vandaag alweer een controleactie op zwaar vervoer. Ditmaal aan het op- en afrittencomplex in Rumst. Een strategische plek waar veel vrachtverkeer passeert, de gemeente was dan ook vragende partij om er te controleren. De politie houdt deze maand gelijkaardige gerichte controles in de hele provincie. Bij eerdere acties werden dit jaar tot bijna 900 inbreuken vastgesteld.