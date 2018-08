Afgelopen nacht is de brand in de haven bij de Antwerp Bulk Terminal aan het Leopolddok opgeflakkerd. Gisterochtend is daar in een loods nikkelsulfide beginnen smeulen. Maar 's nachts is er hevig vuur uitgebroken, met gevaar voor de directe omgeving tot gevolg. Daarom werd in Antwerpen de gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd. Een vijftigtal bedrijven is geëvacueerd en ook de scheepvaart is gestremd. De brandweer heeft mogelijk nog een week werk, maar heeft de brand nu wel onder controle.