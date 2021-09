Vrachtwagen brandt gedeeltelijk uit op A12

Vanaf 4 oktober wordt bewonersparkeren ingevoerd in de wijk Luchtbal en uitgebreid in de omgeving van de Bredabaan in Merksem. De stad wil zo het gebruik van de nieuwe park and rides (P+R) stimuleren en ervoor zorgen dat er minder niet-bewoners in de wijken errond parkeren. De P+R’s in Luchtbal en Merksem openen in december 2021. In december krijgt de stad er twee park and rides bij: één op de Havanasite in de wijk Luchtbal en één aan de Keizershoek in Merksem. In januari 2022 opent bovendien de nieuwe P+R op Linkeroever. In de drie gebouwen samen is plaats voor bijna 4000 wagens en 750 fietsen. Dankzij hun strategische ligging naast invalswegen en de Antwerpse Ring vormen de P+R’s een ideale overstapplaats om op een slimme en duurzame manier naar de stad te gaan, zeker in combinatie met openbaar vervoer en deelmobiliteitssystemen. Parkeren in de nieuwe P+R’s kost 1 euro per dag. Bezoekers kunnen een dagticket kopen aan de automaten of kiezen voor een maandelijkse facturatie. Bedrijven kunnen gebruikmaken van een abonnement met gegarandeerde plaats. De stad wil bezoekers en pendelaars stimuleren om in de nieuwe P+R’s te parkeren en niet in de omliggende straten. Daarom voert ze in de buurt van de P+R’s een roze tariefzone in. Een bezoeker van de roze zone heeft recht op 2 uur gratis parkeertijd. Langer dan 2 uur parkeren kan ook, dan betaalt men 70 eurocent per uur. Een ticket voor een dag (maximaal 10 uur) kost 3,50 euro. Een ticket voor een week kost 17,50 euro en voor 4 weken 70 euro. Parkeren op straat wordt dus voor bezoekers minder interessant dan parkeren in de P+R’s. In Merksem wordt de huidige roze tariefzone vanaf 4 oktober 2021 uitgebreid naar de ruime omgeving van de Bredabaan, tot aan het fort van Merksem. Vanaf 4 oktober voert de stad ook een roze tariefzone in in de wijk Luchtbal tussen de Havanastraat, de spoorweg, de Groenendaallaan en de Noorderlaan. Op Linkeroever wordt midden 2022 de huidige blauwe tariefzone omgevormd naar een roze tariefzone, met uitbreiding van de onbebouwde zijde van de Blancefloerlaan en de huidige P+R’s (waarvan er slechts één deels behouden blijft als lokale parking). Bewoners en handelaars van Merksem en Luchtbal ontvingen begin september informatie over de aanpassingen, met een uitnodiging om indien nodig een parkeervergunning aan te vragen. Met die vergunning kunnen ze gratis en zonder tijdslimiet parkeren in de buurt van hun woning. Bewoners hebben recht op 2 gratis parkeervergunningen per domicilie. Bewoners van Linkeroever ontvangen midden 2022 meer informatie over de aanpassing van de tarief- en bewonerszone.