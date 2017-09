Ter hoogte van Stabroek, op de aansluiting van de A12 naar de R2 (Tijsmanstunnel/Liefkenshoektunnel) zijn twee vrachtwagens beginnen slippen in het hevige regenweer. De eerste vrachtwagen ging na zijn slippartij door een vangrail, en de dieperik in. De snelweg is plaatselijk afgesloten. Er is een omleiding via Stabroek.

Foto: Verkeerscentrum