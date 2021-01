Alle Antwerpenaren krijgen deze week een infobrochure over de Oosterweel in hun brievenbus. 2021 wordt een belangrijk jaar voor de grote infrastructuurwerken, die de Antwerpse Ring rond moeten maken. Zo zal er dit jaar gestart worden met de bouw van de nieuwe Scheldetunnel en wordt aan het Noordkasteel gewerkt aan het nieuwe knooppunt voor de Oosterweel. Na 20 jaar praten gaan we nu ook echt van start, zegt Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters.