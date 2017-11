Vrachtwagen gekanteld in Zandhoven

Vanmiddag rond 2 uur is een vrachtwagen gekanteld aan de Herentalsebaan in Zandhoven. De bestuurder moest met verwondingen worden overgebracht naar de kliniek.

De gekandelde vrachtwagen was had melk aan boord. Een deel van die lading kwam op de rijweg terecht. Bij het ongeval kwam de chauffeur vast te zitten in zijn cabine. Hij moest bevrijd worden door de brandweer. Door het ongeval is er verkeershinder op de Herentalsebaan.

(foto : GvA - BFM)