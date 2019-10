In alle stedelijke zwembaden van Antwerpen kan je vandaag Halloweenzwemmen. Alle waterratten kunnen zwemmen in een heerlijk Halloweensfeertje en griezelen door een spookgang. Wij gingen alvast een kijkje nemen in het Sorghvliedt zwembad in Hoboken of beter gezegd het Vleermuizenbos.