Vrachtwagen leeggeplunderd

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd er ingebroken in de bestuurderscabine van een vrachtwagen, die geparkeerd stond in de Middelmolenlaan in Deurne. De daders vernielden het passagiersraam en stalen twaalf blikjes cola, drie USB-sticks, twee busjes velgenpolijstmiddel en andere poetsmiddelen, een overall en een zuurpak. De dieven gingen ook aan de haal met de vier achterste banden van de trekker en lieten de Volvo achter op houten blokken. De daders blijven op te sporen.