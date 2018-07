Bedrijven aan Uilenbaan nog steeds zonder internet en telefoon

Na de brood-, melk-, drank- en andere automaten is er voortaan ook een fietsautomaat. Daar kan je dan alles uithalen wat nodig is bij noodgevallen wanneer je aan het fietsen bent en er geen winkel open is. Van binnenbanden tot speciale fietsvoeding. Een fietswinkel in Pulderbos, Zandhoven, heeft nu zo'n automaat geplaatst.