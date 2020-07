Vrachtwagen voert manoeuvre uit en raakt terras

Gisteren heeft een zware vrachtwagen bij een manoeuvre het terras van Bar Bob in de Kroonstraat beschadigd.

Het ongeval gebeurde in de voormiddag, waardoor er geen volk op het terras zat. In Gazet Van Antwerpen zegt eigenaar Bob Van Aelst dat de schade beperkt is. Volgens hem zouden er ook zo geen grote vrachtwagens mogen passeren in de buurt. Dat verbod, voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton, is reeds in 2018 ingevoerd, maar wordt niet altijd gerespecteerd.

(bron en foto GvA)