Een vrachtwagen heeft zich deze ochtend rond halfnegen vastgereden in de Waaslandtunnel. De chauffeur had niet of pas te laat gezien dat de vrachtwagen te hoog was om de tunnel in te rijden. Na zo'n 150 meter geraakte die klem in de tunnelsluif.