Vrachtwagen vat vuur, Beverentunnel volledig afgesloten

De Beverentunnel in de haven van Antwerpen is afgesloten in beide richtingen als gevolg van een ongeval. Een vrachtwagen belandde er in de richting van Gent op zijn kant en vatte vuur. Dat zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum.

Een eerste tunnelkoker werd rond 11.40 uur afgesloten, daarna volgde de tweede. Het Verkeerscentrum vraagt om de omgeving te mijden. Ook raadt het verkeerscentrum aan om de rijstrooksignalisatie te respecteren en de omleidingen te volgen, die te vinden zijn op sociale media en op de website van het Verkeerscentrum. Zo moet het verkeer dat in de richting van Nederland rijdt voor de tunnel rechtsomkeer maken en weer de Ring 2 op in de omgekeerde richting. Meer informatie ontbreekt voorlopig. Onduidelijk is hoelang de tunnel zal gesloten zijn, zegt Bruyninckx. Omdat er geblust en getakeld moet worden, dreigt de sluiting toch enige tijd te zullen duren.

(google Street view)