Vrachtwagen zit klem onder brug

In de Sterckshoflei in Deurne heeft vanochtend een vrachtwagen van de reinigingsdienst zich vastgereden. Door een technisch defect is de kraan onder de brug blijven hangen. Door de klap werden de hydraulische leidingen van de kraan losgerukt en de olie spoot in het rond. De geparkeerde wagens in de buurt kregen de volle laag. De brandweer mocht zich over de besmeurde wagens ontfermen. En een gespecialiseerde firma moest ter plaatse komen om de leidingen te herstellen en de vrachtwagen te takelen. De vrachtwagen wordt door de reinigingsdienst gebruikt om sorteerstraten te ledigen en te reinigen.