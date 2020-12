Vrachtwagenbestuurder rijdt zich klem in Waaslandtunnel en laat voertuig achter

De Waaslandtunnel is in beide richtingen afgesloten nadat een te hoge vrachtwagen er zich klem reed. Dat zegt de lokale politie. De bestuurder liet bovendien zijn voertuig achter met de sleutels nog in het contact, de politie is naar hem op zoek.

Het incident deed zich omstreeks 8.30 uur voor in de richting van Linkeroever. Het leek erop dat de vrachtwagen moest worden getakeld, wat een complexe operatie zou zijn in een tunnel. Uiteindelijk kon een motard van de politie de vrachtwagen echter weer naar buiten rijden. De brandweer bestudeerde vervolgens of er geen al te grote schade aan de tunnel was en dat bleek gelukkig niet het geval. De tunnel was iets meer dan een uur afgesloten, met heel wat verkeersellende tot gevolg omdat de enige mogelijke omleiding via lokale wegen naar de zo al drukke Kennedytunnel leidde.

Intussen is de politie nog steeds op zoek naar de vrachtwagenbestuurder. De man riskeert op zijn minst een fikse boete voor zijn verkeersovertreding én het feit dat hij vervolgens zijn voertuig gewoon op de weg achterliet terwijl het die weg blokkeerde, wat mogelijk als vluchtmisdrijf kan worden gezien.

(foto © GVA)