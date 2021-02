Vrachtwagenchauffeur komt om het leven bij ongeval op A12

Vanaf maandag 22 februari zal een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer starten met het vernieuwen van de verkeerstechnieken in de Waaslandtunnel. Ook de technieken op de tunnelpleinen van linker- en rechteroever worden onder handen genomen. De werken zullen ongeveer 4 maanden in beslag nemen. Om de hinder voor het verkeer te beperken worden de werken ’s nachts uitgevoerd. De tunnel wordt dan afgesloten in beide richtingen.