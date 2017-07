Vrachtwagenchauffeur krijgt opschorting van straf voor dodelijk ongeval

De Antwerpse politierechter heeft vrachtwagenchauffeur Daniel M. een opschorting gegeven voor een dodelijk ongeval op het kruispunt van de Heistraat met de R11 in Wilrijk. Een 22-jarige fietser was er onder de wielen van zijn oplegger beland en overleden.

Het slachtoffer fietste op 20 januari vorig jaar naast de trekker-opleggercombinatie van Daniel M. op de Heistraat. Toen hij het kruispunt met de R11 in Wilrijk wilde oversteken, kwam hij onder de wielen van de oplegger terecht, die rechtsaf sloeg. De twintiger overleefde de klap niet. Volgens de verkeersdeskundige lag onachtzaamheid aan de basis van het ongeval. De beklaagde had verklaard dat hij tijdens het afdraaien in zijn rechterzijspiegel had gekeken om zich ervan te verzekeren dat er geen voetgangers waren en dat hij met zijn oplegger niet de verkeerslichten zou raken. Mogelijk had hij daardoor de fietser niet opgemerkt.

Daniel M. was na het ongeval erg aangedaan. Kort na de feiten was er al contact geweest met de nabestaanden en ook op het proces betuigde hij nogmaals zijn spijt. De beklaagde is al zeven jaar vrachtwagenchauffeur en beschikte nog over een blanco strafblad. Dat toonde volgens de rechter aan dat Daniel M. geen roekeloze of gevaarlijke chauffeur is. Noch het openbaar minsterie, noch de nabestaanden hadden op een strenge bestraffing aangedrongen. Volgens de familie zou het slachtoffer dat ook niet gewild hebben. Zij lanceerden wel een oproep om het bewuste kruispunt, waar wel vaker ongevallen gebeuren, veiliger te maken. De rechter besloot daarom om de beklaagde een opschorting te geven. Hij moet samen met zijn verzekering ook de nabestaanden vergoeden.