Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de E17 in richting Antwerpen te vermijden. Enkele vrachtwagens reden er op elkaar.

In de richting van Antwerpen is er slechts één van de vier rijstroken vrij. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht dat de hinder nog wel een tijdje kan blijven duren, want de file groeit snel aan.

(Info en Afbeelding : Vlaams Verkeerscentrum)