Vrachtwagens botsen op E313

Vanochtend was er een zware aanrijding op de E313 in Massenhoven. 2 vrachtwagens botsten met elkaar in de richting van Antwerpen, met een enorme file tot gevolg.

Rond 10 uur botsten 2 personenwagens op elkaar op de E313 in Massenhoven. In de file die daardoor ontstond, gebeurde een ongeval met 2 vrachtwagens. De brandweer moest ter plaatse komen om de brandstoftank leeg te pompen, want die was lek geslagen. Ook moest het wegdek moest opgekuist worden. Daardoor is er nog steeds file op de E313 richting Antwerpen.

(foto GvA - BFM)