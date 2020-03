Het nieuwsonderwerp is het coronavirus. In Wakker op Zondag besteden we aandacht aan de gevolgen van het virus.

We nodigen een epidemioloog uit voor duiding, wat mag je geloven en wat niet. Hebt u vragen, dan kan u die stellen via mail : redactie@atv.be. Een selectie van die vragen wordt dan zondag voorgelegd. Alles natuurlijk onder voorbehoud dat de uitzending kan doorgaan.

(afbeelding Pixabay)