De correctionele rechtbank heeft een 27-jarige man uit Antwerpen veroordeeld omdat hij verschillende mannen had proberen afpersen met naaktfoto's. Ze hadden die naar de beklaagde gestuurd, denkende dat hij een vrouw was die ze via een datingapp hadden leren kennen, maar niets bleek minder waar. Hij kreeg achttien maanden cel met probatie-uitstel.