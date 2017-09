Elke, een mama van een dochter van 6 maanden, is misnoegd. Ze was haar dochter borstvoeding aan het geven in het zwembad in Hoboken tot een redster haar kwam vragen om te stoppen. De redster stelde haar voor om naar een aparte ruimte te gaan. Blijkbaar vonden andere bezoekers het niet kunnen dat ze borstvoeding gaf in een zwembad. Elke vindt het erg dat er nog altijd zo'n groot taboe hangt rond borstvoeding.