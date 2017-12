Vreemde herder in de (kerst-)stal

De monumentale kerststal in de Antwerpse Sint-Andrieskerk wordt dit jaar opgeschrikt door een vreemd figuur. In plaats van met een herdersstaf aan te draven, is een van de herders gewapend met ... een selfiestaf.

In plaats van zich vol vreugde naar het Kind in de kribbe te richten of eerbiedig neer te knielen, keert hij - geheel volgens de gebruiksaanwijzing van dat fotodingetje – er zijn rug naar. Zo staat hij des te beter op de voorgrond van de foto, terwijl het Kind achter zijn rug genoegen moet nemen met de achtergrond. (En dan mag je blij zijn dat hij niet vraagt: ‘Maria gaat eens eventjes opzij au.b.’!).

Stel u eens voor dat Jezus nu in 2017 zou geboren zijn? Wedden dat Hem dan ook van de meesten onder ons zo’n koel-technologisch ontvangst te wachten stond? Een ‘warm onthaal’ is anders. Gelukkig bezondigen Maria en Jozef zich nog niet aan de selfiestick. En dus luidt de hamvraag heden ten dage – ten tijde van keizer Selfie: ‘Wie durft het Kind nog wél recht in de ogen te zien?’

Come and see in de feestelijke nachtmis, zondag 24 dec. om 24u.00 (en op kerstdag 25 dec. om 10u30 en 19u30). De preek door Pastoor Rudi Mannaerts van op de beroemde preekstoel van Sint-Andries belooft weer schalks actueel te zijn Na de mis gelegenheid om elkaar de zaligheid van Kerstmis toe te wensen in de feeërieke feestkelder van de kerk. (www.sint-andrieskerk.be)