Vreemdelingenstemrecht biedt partijen grote kansen

Niet-Belgen kunnen een grote rol van betekenis spelen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, maar ze registreren zich amper. Dat schrijft De Standaard vandaag.

Bij de lokale verkiezingen van 2012 hebben vreemdelingen maar voor 1,8 procent op de kiesuitslag gewogen, maar hun impact had in principe 9,3 procent kunnen zijn, berekende socioloog Jan Hertogen.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2004 kunnen alle niet-Belgen in ons land stemmen. Wie geen EU-onderdaan is, moet wel vijf jaar in het land verblijven.

Bovendien moeten vreemdelingen zich registreren, en daar knelt het schoentje: in 2012 wogen ze voor 1,8 procent op de verkiezingsuitslag, terwijl dat eigenlijk 9,3 procent had kunnen zijn als iedereen die mocht stemmen, zich ook had geregistreerd.

In de grote steden is het potentieel nog een pak groter. In Antwerpen heeft het vreemdelingenstemrecht een potentieel van 14,7 procent en in Gent 9,4 procent, berekende Hertogen op basis van de cijfers van Binnenlandse Zaken.

Foto: Belga