Vreemdelingentaks vandaag definitief goedgekeurd

Het Antwerps schepencollege beslist vandaag over de invoering van de vreemdelingentaks. Dat was eerder al bekend, maar vandaag valt de beslissing dus definitief.

Dat maakte staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken mogelijk, zijn gemeente Lubbeek heeft de taks als eerste ingevoerd. Die bedraagt maximum 50 euro. En moet de adminstratieve meerkost compenseren. De stad Antwerpen wil die retributie binnenkort ook aanrekenen. Gemeentebesturen mogen zelf beslissen of ze die vergoeding eisen. Ook Boom is van plan om de vreemdelingentaks in te voeren. In Kapellen, waar ook een asielcentrum ligt, is dat niet de bedoeling. Omdat de subsidies van Vlaanderen de kosten al dekken.