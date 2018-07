Vrees voor banenverlies bij Opel in Kontich

Ook bij autobouwer Opel in Kontich vreest het personeel voor het verlies van banen. De Duitse autobouwer is overgenomen door de grotere PSA-groep, en er zijn herstructureringen op til. Er zouden mogelijk tot honderd personeelsleden worden ontslaan.



Bij Opel in Kontich worden de marketingplannen bedacht voor alle garages in België en Luxemburg. Tot vorig jaar was Opel eigendom van General Motors. Nu is het overgenomen door de PSA-groep, die ook de automerken Citroën en Peugeot in zijn portefeuille heeft. Door die samenvoeging staan er enkele tientallen jobs op de tocht in Kontich. Er zijn geen vakbondsvertegenwoordigers, omdat het aantal werknemers in de verschillende afdelingen daarvoor net te klein is. Toch is de vakbond nu ingeschakeld, om volgende week mee te gaan onderhandelen en te trachten zoveel mogelijk banen te behouden.