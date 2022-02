Vrenz Bleijenbergh alweer weg bij Betis Sevilla

Mousa Dembele stopt op het einde van dit jaar met voetballen. De Antwerpenaar heeft nog een jaar contract bij z'n club in China, maar hangt erna z'n schoenen aan de haak. De middenvelder van 34 kon langer blijven bij z’n Chinese club en ook vanuit België was er interesse. Maar het is goed geweest voor Dembele, die begon te voetballen bij Berchem Sport en z'n opleiding genoot bij Germinal Beerschot. Nadien ging het via Nederland naar Fulham en Tottenham in Engeland. Z’n carrière sluit ie dus af in China. Dembele heeft twee kinderen die in Antwerpen naar school gaan. Hij wil vooral met hen meer tijd doorbrengen. De Antwerpenaar speelde 82 wedstrijden voor de Rode Duivels.