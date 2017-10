Vreselijke geur in Liefkenshoektunnel

Het stinkt in de Liefkenshoektunnel. Al een drietal weken hangt er een stank - die omschreven wordt- als een doordringende lijkgeur.



Als je de airco laat aanstaan of bij het tolhokje je raampje naar beneden draait, komt de misselijkmakende geur je auto in. En de stank blijft dan lang hangen. Het probleem zou veroorzaakt worden door een bedrijf in de Waaslandhaven, maar het blijkt moeilijk te zijn om te weten te komen van waar juist. De lucht stinkt wel, maar is niet schadelijk. Prettig is uiteraard anders voor de mensen die de tunnel door moeten of in de buurt werken.