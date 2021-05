Binnenkort wordt de trofee speler van het jaar weer uitgereikt. Dat gebeurt telkens aan het einde van de competitie. In tegenstelling tot de Gouden Schoen is dat een trofee waarin de voetballers zelf mogen kiezen. Ieder mag z'n top 3 invullen. De stemformulieren zijn toegekomen; De profvoetballers kunnen hun stem dus uitbrengen. Bij Antwerp maakte sterspeler/enfant terrible Didier Lamkel Ze op Instagram zijn keuze bekend. En die was toch wel wat apart... Of misschien in zijn geval ook net niet. De Kameroener vulde drie keer zijn eigen naam in. Benieuwd of dit om een geldige stem gaat.