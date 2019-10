Vreven "die zeker het seizoen ging uitdoen" toch ontslagen

Stijn Vreven is niet langer hoofdcoach van Beerschot. De Limburger wordt na een reeks tegenvallende resultaten bedankt voor bewezen diensten. T2 en clubicoon Hernan Losada (37) neemt over tot het einde van het seizoen.

De 46-jarige Vreven was bezig aan zijn tweede seizoen bij Beerschot. Vorig seizoen greep de Antwerpse club net naast de promotie na verlies tegen KV Mechelen in de promotiefinale. Dit seizoen staat Beerschot na negen speeldagen met 11 punten vijfde in 1B. Vorige zondag speelden de Ratten 1-1 gelijk bij Union. Het werd Vrevens laatste wedstrijd als Beerschotcoach. Ook fysical coach Werner Martens neemt overigens afscheid van de club.

Nochtans zei voorzitter Francis Vrancken onlangs in een interview met Gazet van Antwerpen dat Vreven zeker het seizoen zou uitdoen, wat het resultaat ook mocht zijn. Amper een paar weken later moet hij die woorden dus al opnieuw inslikken.

'Met de aanstelling van Hernan Losada wil Beerschot een nieuwe drive op het Kiel. Hij is voor het bestuur de ideale man om de ploeg op dit moment op sleeptouw te nemen', luidt het. 'Losada is een Beerschotlegende die een extra lading enthousiasme en geloof met zich meebrengt. De Antwerpse Argentijn kent bovendien het Olympische huis als geen ander. In drie passages speelde hij zeven seizoenen en bijna 200 wedstrijden voor Beerschot. Hernan Losada kent niet alleen de club maar ook de huidige spelerskern. Hij was sinds vorig seizoen assistent-trainer en lid van de technische commissie.'

Losada debuteert vrijdagavond (20u30) als T1 in de thuiswedstrijd tegen Westerlo.

