Vriend van vrouw met wapenarsenaal meldt zich bij politie

De vriend van de 20-jarige vrouw uit Zwijndrecht, bij wie afgelopen weekend een wapenarsenaal werd aangetroffen, heeft zich aangegeven bij de politie. 'Mijn cliënt beroept zich voorlopig op zijn zwijgrecht. Hij wordt donderdag voor de onderzoeksrechter geleid', zegt zijn advocaat Tim Smet. Ook het Antwerpse parket bevestigt de arrestatie.

De vrouw had in de nacht van 20 april naar de hulpdiensten gebeld, nadat ze zichzelf in de voet had geschoten in een flat aan de Verbrandendijk in Zwijndrecht. Bij een sweeping in de woning werd een grote hoeveelheid cash geld, een handgranaat en munitie aangetroffen. De huiszoeking werd onmiddellijk afgebroken en de ontmijningsdienst DOVO werd ter plaatse geroepen om de granaat onschadelijk te maken. Nadien werd de huiszoeking voortgezet en er werden een aantal kilo's cocaïne, ontstekingsmechanismen, acht granaten, munitie, explosieven en vier operationele vuurwapens aangetroffen.

De bewoonster werd zaterdag geopereerd aan de schotwonde aan haar voet. Zondag werd ze aangehouden door de onderzoeksrechter voor inbreuken op de wapenwetgeving en deelname aan een criminele organisatie. De federale gerechtelijke politie startte onder leiding van de onderzoeksrechter een onderzoek naar het wapenarsenaal en bekijkt of er mogelijk een link is met een of meerdere van de tientallen geweldfeiten binnen het Antwerpse drugsmilieu de voorbije maanden en jaren. De politie ging ook op zoek naar Moufdi R., de vriend van de vrouw. Mogelijk weet hij meer over de drugs, het geld en het wapenarsenaal. De man was onvindbaar, maar ging zich vandaag zelf melden bij de politie. Voorlopig houdt hij de lippen op elkaar over wat er in het appartement allemaal werd aangetroffen.

(Bron : Belga)