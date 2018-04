Vrienden van Tumko zamelen geld in om hem weer in België te krijgen

Vrienden van Tumko, dat is de twintigjarige student uit Mongolië die het land is uitgezet, zijn begonnen met geld in te zamelen. Ze hopen op die manier zijn vliegtickets te kunnen betalen en hem snel opnieuw te kunnen verwelkomen. Tumko woonde acht jaar in ons land, maar hij kreeg nooit onze nationaliteit. Hij is nu nog in Mongolië, maar hij moet naar de Belgische ambassade in China om daar een aanvraag te doen voor een studenten-visum. Eerst moet hij daar dus geraken en nadien hoopt hij dan terug naar België te kunnen vliegen, maar daarvoor is geld nodig. En daar proberen zijn vrienden hem nu bij te helpen. Info vind je op de facebookpagina 'We want Tumko back'.