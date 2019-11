Vriendinnen van Julie Van Espen organiseren 'Shine a Light' in het Rivierenhof

Vriendinnen van Julie Van Espen organiseren een herdenking aan de Spiegelvijver van het Rivierenhof in Deurne.

Iedereen is welkom aan de Spiegelvijver in het Rivierenhof doorlopend tussen 18u30 en 21u om een bootje te water te laten voor een dierbare die je bent verloren. De honderden lichtjes bieden de gelegenheid om iedereen die gemist wordt te herdenken, op ieders eigen manier.



Bootjes & kaarsjes worden door ons voorzien.

Je kan deze ter plaatse decoreren met een persoonlijke boodschap en op het water zetten. Het kan zijn dat op een gegeven moment de bootjes op zijn. We hopen dat je dan alsnog van de vele lichtjes op het water kunnen genieten.

We vragen je dan ook om als groep/gezin samen 1 bootje op het water te zetten, zodat we aan zo veel mogelijk mensen de kans kunnen bieden om dit moment te beleven.



Hierna kan je je opwarmen bij een warme drank en zoetigheid, en nog even na genieten van de prachtige lichtjes.

Er is de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te doen in één van de brievenbussen die je op het event kan terugvinden. De opbrengst hiervan zal gaan naar de editie van volgend jaar en Punt vzw. Dit is een opstartende vzw in Antwerpen die zich inzet voor een betere ondersteuning van slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.