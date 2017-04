Vriendschappelijke sfeer tussen spelers Antwerp en Beerschot Wilrijk

Antwerp en Beerschot-Wilrijk in één stadion, evident wordt dat wellicht niet. Toch zagen we gisteren dat enige dialoog tussen de twee clubs wel degelijk mogelijk is.

Joren Dom en Geoffry Hairemans zagen hoe Beerschot Wilrijk gisteren won van Hasselt, waarna de twee Reds nog gezellig nakeuvelden met hun Mauve-Witte collega's Hernan Losada en Jimmy De Jonghe. Is dit het begin van een toekomstige samenwerking?