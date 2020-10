Vrijdag onvoldoende testcapaciteit voor woonzorgcentra

Er zullen morgen geen coronatests kunnen aangevraagd worden door de Vlaamse woonzorgcentra omdat de federale testcapaciteit volledig benut is. Pas vanaf zaterdag kunnen opnieuw testen aangevraagd worden. Dat blijkt uit een mail van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

'Dit kan gewoon niet', zegt Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA). Volgens Joris Moonens van het Agentschap Zorg zal het probleem 'opnieuw gesignaleerd' worden aan het federale niveau. Het aantal besmettingen neemt pijlsnel toe en ook steeds meer woonzorgcentra kampen met uitbraken. Maar Vlaamse woonzorgcentra die hun personeel of bewoners willen testen, kunnen voor vrijdag geen bijkomende tests aanvragen bij het federale testplatform. Vanaf zaterdag zouden wel opnieuw tests kunnen aangevraagd worden. Woordvoerder Joris Moonens bevestigt dat het federale platform vrijdag volledig volzet is. 'De aanvragen die er zijn, worden doorgeschoven naar zaterdag wanneer er opnieuw meer testcapaciteit vrij is', aldus Moonens. Volgens Moonens zal het Agentschap Zorg en Gezondheid opnieuw aandringen om de testcapaciteit 'op te drijven'.

(foto © Belga)