Bart De Wever is vanmiddag aanwezig op de PFOS-commissie in het Vlaams Parlement. Normaal moest hij daar maandag verschijnen, maar dat kon toen niet omdat hij in isolatie zat. Toen wilde men niet bevestigen dat De Wever zelf positief getest had op Corona, maar dat deed de N-VA-voorzitter vanmiddag zelf wel.