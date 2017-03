Vrijetijdsbeurs de Speelkaravaan stelt aanbod voor

Tijdens de eerste Speelkaravaan van 2017 kregen de inwoners van Linkeroever vandaag een mooi overzicht van activiteiten die in de vakanties of na de schooluren plaatsvinden voor kinderen en tieners. In april en mei volgen er nog 2 Speelkaravanen, in Antwerpen-Noord en Borgerhout. Met dit initiatief richt de stad zich op wijken die een laagdrempelige benadering nodig hebben opdat iedereen het aanbod aan activiteiten voor kinderen kan ontdekken.

Tijdens de vrijetijdsbeurs ‘De Speelkaravaan’ stellen een heel aantal verenigingen en initiatieven uit de omgeving op een laagdrempelige manier hun aanbod voor aan ouders van kinderen uit de buurt. Dat aanbod is enorm divers. Naast verschillende jeugdverenigingen zijn er op elke Speelkaravaan ook lokale sportverenigingen, enkele cultuurhuizen, musea en stadsdiensten van de partij.

“Een zinvolle vrijetijdsbesteding stimuleert de persoonlijke ontplooiing van de kinderen, tieners en jongeren in onze stad”, aldus schepen Ait Daoud. “Helaas is niet iedereen altijd even goed op de hoogte van het uitgebreide aanbod dat toch wel aanwezig is in onze stad. De Speelkaravaan biedt daar een antwoord op: op een centrale locatie kunnen ouders zich informeren over het vrijetijdsaanbod in hun wijk. Jeugdwerking en vrijetijdsaanbod zijn belangrijke hefbomen om het sociale weefsel en de participatie van onze jeugd aan de maatschappij te versterken. Het is dus absoluut noodzakelijk om dit onder de aandacht te brengen.”

Het is het derde jaar dat de beurs georganiseerd wordt. Op Linkeroever vond vandaag de allereerste Speelkaravaan van dit jaar plaats. De Speelkaravanen in Antwerpen-Noord en Borgerhout volgen nog in april en mei.

De Speelkaravaan richt zich bewust op wijken waarvan de bewoners nood hebben aan een laagdrempelige benadering. Om het aanbod bekend te maken, werden ook gidsen en tolken ingeschakeld. De communicatie over de beurs verliep rechtstreeks naar de ouders via de scholen.

(bericht en foto : Stad Antwerpen)